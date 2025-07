Repas dansant des pompiers | Saugues Saugues

Repas dansant des pompiers | Saugues Saugues dimanche 13 juillet 2025.

Repas dansant des pompiers | Saugues

Le Bourg Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

La soirée débutera à 18h00 avec le défilé dans le cœur du village. A partir de 19h30 l’apéritif vous sera servi sur la place du centre culturel. Suivi du repas avec le traditionnel jambon braisé et ses pommes de terre cuites.

.

Le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 62 55

English :

The evening begins at 6:00 pm with a parade through the heart of the village. From 7.30pm, an aperitif will be served in the cultural center square. Followed by a meal of traditional braised ham and baked potatoes.

German :

Der Abend beginnt um 18.00 Uhr mit einem Umzug durch das Dorfzentrum. Ab 19:30 Uhr wird Ihnen der Aperitif auf dem Platz vor dem Kulturzentrum serviert. Danach folgt das Essen mit dem traditionellen Schmorschinken und gekochten Kartoffeln.

Italiano :

La serata inizia alle 18.00 con una sfilata nel cuore del villaggio. Dalle 19.30 verrà servito un aperitivo nella piazza del Centro Culturale. Seguirà un pasto a base di brasato tradizionale e patate al forno.

Espanol :

La velada comienza a las 18.00 horas con un desfile por el corazón del pueblo. A partir de las 19.30 horas, se servirá un aperitivo en la plaza del Centro Cultural. A continuación, se servirá una comida tradicional a base de jamón cocido y patatas asadas.

L’événement Repas dansant des pompiers | Saugues Saugues a été mis à jour le 2025-06-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier