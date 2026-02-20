Repas dansant des sapeurs pompiers Salle des fêtes Saint-Séverin
Repas dansant des sapeurs pompiers Salle des fêtes Saint-Séverin samedi 21 mars 2026.
Repas dansant des sapeurs pompiers
Salle des fêtes 8 Rue du Périgord Saint-Séverin Charente
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Les sapeurs pompiers de Saint-Séverin vous invite à leur repas dansant. Venez profiter d’un agréable moment convivial.
Salle des fêtes 8 Rue du Périgord Saint-Séverin 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 25 61 12
English : Repas dansant des sapeurs pompiers
The Saint-Séverin Fire Department invites you to their dinner dance. Come and enjoy a pleasant, friendly evening.
