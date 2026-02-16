Repas dansant DJ Salle des fêtes Saint-Germain-d’Esteuil

Repas dansant DJ

Salle des fêtes 1 Rue du Huit Mai Saint-Germain-d'Esteuil Gironde

Tarif : 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Repas dansant annuel organisé avec DJ, par l’association des vétérans du club de foot de St-Germain d’Esteuil.

Au menu

Apéritif

Garbure

Jambon braisé

Fromages

Dessert

Vin et café (Possibilité d’apporter son vin)

Merci de réserver avant le 11 avril 2026. .

Salle des fêtes 1 Rue du Huit Mai Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 16 05 68

