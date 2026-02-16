Repas dansant DJ Salle des fêtes Saint-Germain-d’Esteuil
Repas dansant DJ Salle des fêtes Saint-Germain-d’Esteuil samedi 18 avril 2026.
Repas dansant DJ
Salle des fêtes 1 Rue du Huit Mai Saint-Germain-d’Esteuil Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
2026-04-18
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Repas dansant annuel organisé avec DJ, par l’association des vétérans du club de foot de St-Germain d’Esteuil.
Au menu
Apéritif
Garbure
Jambon braisé
Fromages
Dessert
Vin et café (Possibilité d’apporter son vin)
Merci de réserver avant le 11 avril 2026. .
Salle des fêtes 1 Rue du Huit Mai Saint-Germain-d’Esteuil 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 16 05 68
