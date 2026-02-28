Repas dansant rue du colonel bertin Docelles
Repas dansant rue du colonel bertin Docelles samedi 4 avril 2026.
Repas dansant
rue du colonel bertin Salle multi activités Docelles Vosges
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04 23:59:00
2026-04-04
L’amicale des pompiers de Cheniménil-Docelles organise un repas dansant animé par l’Orchestre Music’All à la salle multi activités de DOCELLES.
Menu Vosgien au programme (salade vosgienne, tofailles, tarte aux myrtilles…). Ambiance festive assurée.
Info et réservation par téléphone ou sur Hello asso.Tout public
rue du colonel bertin Salle multi activités Docelles 88460 Vosges Grand Est +33 6 12 98 09 71
English :
The Cheniménil-Docelles firefighters’ association is organizing a dinner-dance with live music by the Music’All orchestra at the DOCELLES multi-activity hall.
Vosgien menu (Vosgienne salad, tofailles, blueberry tart…). Festive atmosphere guaranteed.
Info and booking by phone or on Hello asso.
