Repas dansant Dompierre-les-Ormes
samedi 19 septembre 2026 · Dompierre-les-Ormes
Informations pratiques
Dompierre-les-Ormes
Repas dansant
Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Les conscrits de la classe en 1 organise une soirée repas dansant. Au menu :
– Blanquette de veau
– Frommage
– Dessert
nscription : 06 43 80 85 08 .
Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 80 85 08
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English : Repas dansant
L’événement Repas dansant Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-09-04 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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