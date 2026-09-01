Informations pratiques

Dompierre-les-Ormes

Repas dansant

Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Les conscrits de la classe en 1 organise une soirée repas dansant. Au menu :

– Blanquette de veau

– Frommage

– Dessert

nscription : 06 43 80 85 08 .

Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 80 85 08

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English : Repas dansant

L’événement Repas dansant Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-09-04 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III