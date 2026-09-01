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AGENDA · Dompierre-les-Ormes

Repas dansant Dompierre-les-Ormes

samedi 19 septembre 2026 · Dompierre-les-Ormes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
71520 Dompierre-les-Ormes
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Dompierre-les-Ormes

Repas dansant

Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Les conscrits de la classe en 1 organise une soirée repas dansant. Au menu :
– Blanquette de veau
– Frommage
– Dessert

nscription : 06 43 80 85 08   .

Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 80 85 08 

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English : Repas dansant

L’événement Repas dansant Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-09-04 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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