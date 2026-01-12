Repas dansant Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre

Repas dansant

Salle Laurent Grillet 1 route de Vichy Dompierre-sur-Besbre Allier

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Repas dansant organisé par l’ASD Football.

Salle Laurent Grillet 1 route de Vichy Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 73 30 18

English :

Dinner dance organized by ASD Football.

