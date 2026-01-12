Repas dansant Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre
Repas dansant Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre samedi 21 mars 2026.
Repas dansant
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Repas dansant organisé par l’ASD Football.
Salle Laurent Grillet 1 route de Vichy Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 73 30 18
English :
Dinner dance organized by ASD Football.
L’événement Repas dansant Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire