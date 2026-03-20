Repas dansant du BBJ Salle des fêtes de Jussey Jussey

Repas dansant du BBJ Salle des fêtes de Jussey Jussey samedi 11 avril 2026.

Repas dansant du BBJ

Salle des fêtes de Jussey Rue de l’Hôtel de Ville Jussey Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Le BasketBall Jusséen organise sa grande soirée annuelle. Venez participer à un repas dansant. Au menu apéritif, tartiflette, dessert, café.
Réservation jusqu’au 4 avril par téléphone.   .

Salle des fêtes de Jussey Rue de l’Hôtel de Ville Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 91 62 52 

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English : Repas dansant du BBJ

L’événement Repas dansant du BBJ Jussey a été mis à jour le 2026-03-17 par JUSSEY TOURISME

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