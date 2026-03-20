Repas dansant du BBJ Salle des fêtes de Jussey Jussey

Repas dansant du BBJ

Salle des fêtes de Jussey Rue de l’Hôtel de Ville Jussey Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le BasketBall Jusséen organise sa grande soirée annuelle. Venez participer à un repas dansant. Au menu apéritif, tartiflette, dessert, café.

Réservation jusqu’au 4 avril par téléphone. .

Salle des fêtes de Jussey Rue de l’Hôtel de Ville Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 91 62 52

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English : Repas dansant du BBJ

L’événement Repas dansant du BBJ Jussey a été mis à jour le 2026-03-17 par JUSSEY TOURISME