Repas dansant du biathlon sport & loisir Salle Paul Stouvenal Le Syndicat

Repas dansant du biathlon sport & loisir

Salle Paul Stouvenal 2 route du Pont de Cleurie Le Syndicat Vosges

Tarif : – – EUR

14

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Soirée orchestrée par FOR DAD au menu apéritif, terrine de canard, paleron de porc braisé, fromage, fraisier, café. Tarif de 28€/ personne, 14€ pour les enfants sur réservation 06 61 35 58 97Tout public

14 .

Salle Paul Stouvenal 2 route du Pont de Cleurie Le Syndicat 88120 Vosges Grand Est +33 6 61 35 58 97

English :

Evening orchestrated by FOR DAD: menu: aperitif, duck terrine, braised pork chuck, cheese, strawberries, coffee. Price: 28€/person, 14€ for children by reservation 06 61 35 58 97

