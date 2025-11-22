Repas dansant du CACB Grande soirée années 80 Buchy

Repas dansant du CACB Grande soirée années 80 Buchy samedi 22 novembre 2025.

Repas dansant du CACB Grande soirée années 80

Route de Forges Buchy Seine-Maritime

Le comité des artisans et commerçants de Buchy organisent une grande soirée années 80 aux Halles en scène le samedi 22 novembre 2025.

Au menu de ce repas dansant Apéro Plat (Cochon de lait ou Assiette anglais) Fromage Dessert Café

Replongez pour un soir dans l’ambiance année 80 et enflammez le dancefloor entre amis et familles !

Réservation auprès du magasin Grain de sable .

Route de Forges Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 26 00

