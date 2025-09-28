Repas Dansant du Club des Blés d’Or route du Chalon Romans-sur-Isère

route du Chalon Salle des fêtes Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-28 12:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

2025-09-28

Le club des Blés d’Or organise son traditionnel repas dansant; il sera animé par l’orchestre Daniel Chevalier, chargé de mettre l’ambiance et de faire danser tout le monde.

route du Chalon Salle des fêtes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 51 08 robert.joseph0103@orange.fr

English :

The Blés d’Or club is organizing its traditional dinner-dance, with the Daniel Chevalier orchestra in charge of setting the mood and getting everyone up and dancing.

German :

Der Club Blés d’Or veranstaltet sein traditionelles Tanzessen, das von Daniel Chevalier musikalisch umrahmt wird.

Italiano :

Il club Blés d’Or organizza la sua tradizionale cena danzante, accompagnata dall’orchestra Daniel Chevalier, che ha il compito di creare l’atmosfera e far ballare tutti.

Espanol :

El club Blés d’Or organiza su tradicional cena con baile, amenizada por la orquesta de Daniel Chevalier, que se encarga de animar y hacer bailar a todo el mundo.

