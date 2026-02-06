Repas dansant du Foyer Rural Bégadan

Repas dansant du Foyer Rural

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Venez participer au repas dansant du foyer rural de Bégadan, animé par l’orchestre Jean-Louis Vincent.

Au menu

Apéritif et amuse-bouches

Soupe de poissons et sa garniture

Cassolette de fruits de mer

Cuisse de pintade forestière et sa garniture

Plateau de fromages

Crème brûlée et café.

Vin rouge et rosé.

Thé dansant à partir de 15h.

Sur réservation. .

Foyer rural Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 66 78

