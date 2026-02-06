Repas dansant du Foyer Rural Bégadan
Repas dansant du Foyer Rural Bégadan samedi 14 février 2026.
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Début : 2026-02-14
Venez participer au repas dansant du foyer rural de Bégadan, animé par l’orchestre Jean-Louis Vincent.
Au menu
Apéritif et amuse-bouches
Soupe de poissons et sa garniture
Cassolette de fruits de mer
Cuisse de pintade forestière et sa garniture
Plateau de fromages
Crème brûlée et café.
Vin rouge et rosé.
Thé dansant à partir de 15h.
Sur réservation. .
Foyer rural Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 66 78
