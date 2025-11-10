Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas dansant du rugby Lapalisse

Repas dansant du rugby Lapalisse lundi 10 novembre 2025.

Repas dansant du rugby

Salle de la Grenette Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-11-10 20:30:00
fin : 2025-11-10

Date(s) :
2025-11-10

Organisé par le RCL.
Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 79 41 77 

English : Rugby night

Organized by RCL.

German :

Organisiert von der RCL.

Italiano :

Organizzato da RCL.

Espanol :

Organizado por RCL.

L’événement Repas dansant du rugby Lapalisse a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de tourisme du pays de Lapalisse