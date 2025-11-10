Repas dansant du rugby Lapalisse
Repas dansant du rugby Lapalisse lundi 10 novembre 2025.
Repas dansant du rugby
Salle de la Grenette Lapalisse Allier
Début : Lundi 2025-11-10 20:30:00
fin : 2025-11-10
2025-11-10
Organisé par le RCL.
Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 79 41 77
English : Rugby night
Organized by RCL.
German :
Organisiert von der RCL.
Italiano :
Organizzato da RCL.
Espanol :
Organizado por RCL.
L’événement Repas dansant du rugby Lapalisse a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de tourisme du pays de Lapalisse