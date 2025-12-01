Repas dansant du Téléthon Arbois
Repas dansant du Téléthon Arbois samedi 13 décembre 2025.
Repas dansant du Téléthon
Espace Pasteur Arbois Jura
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 12:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Téléthon 2025 à Arbois Repas dansant choucroute !
Le Comité des Fêtes d’Arbois vous donne rendez-vous pour un moment convivial et solidaire au profit du Téléthon
Au programme
Repas dansant Choucroute (apéritif offert, plat chaud, gâteau)
Ambiance festive et bonne humeur garanties !
Sur réservation avant le 1er décembre
Venez nombreux partager ce moment chaleureux et soutenir la recherche !
Ensemble, booster le Téléthon, c’est donner de l’énergie pour guérir
Organisateur Comité des Fêtes d’Arbois .
Espace Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 69 44 17 arboiscomitedesfetes@gmail.com
