Repas dansant du Téléthon Arbois

Repas dansant du Téléthon

Espace Pasteur Arbois Jura

Tarif : 18 EUR

Début : 2025-12-13 12:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Téléthon 2025 à Arbois Repas dansant choucroute !

Le Comité des Fêtes d’Arbois vous donne rendez-vous pour un moment convivial et solidaire au profit du Téléthon

Au programme

Repas dansant Choucroute (apéritif offert, plat chaud, gâteau)

Ambiance festive et bonne humeur garanties !

Sur réservation avant le 1er décembre

Venez nombreux partager ce moment chaleureux et soutenir la recherche !

Ensemble, booster le Téléthon, c’est donner de l’énergie pour guérir

Organisateur Comité des Fêtes d’Arbois .

Espace Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 69 44 17 arboiscomitedesfetes@gmail.com

