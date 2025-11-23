REPAS DANSANT DU TELETHON salle multi activité Docelles

REPAS DANSANT DU TELETHON

salle multi activité rue Colonel Bertin Docelles Vosges

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 12:00:00

fin : 2025-11-23 16:00:00

2025-11-23

Animée par le talentueux Jean-François BESSON, cette journée promet un savoureux mélange de bonne humeur, musique et solidarité.

Au menu un repas complet préparé avec soin (kir* ou jus de fruit, salade alsacienne, blanquette de volaille et son riz, fromage, dessert glacé et café).

Des lots gourmands et culturels seront à gagner panier garni et places de spectacle pour Mlle Serge !

Les places sont limitées à 110 personnes, alors ne tardez pas à réserver avant le mercredi 12 novembre auprès de l’Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges ou par téléphone.

Venez danser, rire, partager… et soutenir le Téléthon dans une ambiance chaleureuse et solidaire !Tout public

salle multi activité rue Colonel Bertin Docelles 88460 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33

English :

Hosted by the talented Jean-François BESSON, the day promises a delicious mix of good humor, music and solidarity.

On the menu: a full meal prepared with care (kir* or fruit juice, Alsatian salad, poultry blanquette with rice, cheese, iced dessert and coffee).

Gourmet and cultural prizes will be up for grabs: a gift basket and tickets to a show for Miss Serge!

Places are limited to 110 people, so don’t delay, book before Wednesday November 12 at the Bruyères Vallons des Vosges Tourist Office or by telephone.

Come and dance, laugh, share? and support the Telethon in a warm and supportive atmosphere!

German :

Dieser Tag wird von dem talentierten Jean-François BESSON moderiert und verspricht eine schmackhafte Mischung aus guter Laune, Musik und Solidarität.

Auf dem Menüplan steht eine sorgfältig zubereitete Mahlzeit (Kir* oder Fruchtsaft, elsässischer Salat, Geflügelfleisch mit Reis, Käse, Eisdessert und Kaffee).

Es gibt Gourmet- und Kulturpreise zu gewinnen: einen Präsentkorb und Karten für eine Aufführung von Miss Serge!

Die Plätze sind auf 110 Personen begrenzt, also zögern Sie nicht und reservieren Sie vor Mittwoch, dem 12. November, beim Fremdenverkehrsamt Bruyères Vallons des Vosges oder per Telefon.

Tanzen, lachen, teilen? und unterstützen Sie den Telethon in einer herzlichen und solidarischen Atmosphäre!

Italiano :

Condotta dal talentuoso Jean-François BESSON, la giornata promette un delizioso mix di buon umore, musica e solidarietà.

Il menu prevede un pasto completo preparato con cura (kir* o succo di frutta, insalata alsaziana, blanquette di pollame con riso, formaggio, dessert ghiacciato e caffè).

Ci saranno anche dei premi in palio, tra cui un cesto e dei biglietti per vedere Miss Serge!

I posti sono limitati a 110, quindi è necessario prenotarsi entro mercoledì 12 novembre presso l’Ufficio del Turismo di Bruyères Vallons des Vosges o per telefono.

Venite a ballare, ridere, condividere e sostenere Telethon in un’atmosfera calda e solidale!

Espanol :

Presentada por el talentoso Jean-François BESSON, la jornada promete una deliciosa mezcla de buen humor, música y solidaridad.

En el menú: una comida completa cuidadosamente preparada (kir* o zumo de frutas, ensalada alsaciana, blanqueta de ave con arroz, queso, postre helado y café).

También habrá premios, como una cesta y entradas para ver a Miss Serge

Las plazas están limitadas a 110 personas, por lo que se recomienda reservar con antelación antes del miércoles 12 de noviembre en la Oficina de Turismo de Bruyères Vallons des Vosges o por teléfono.

Venga a bailar, a reír, a compartir… ¡y a apoyar el Teletón en un ambiente cálido y solidario!

