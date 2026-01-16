Repas dansant du Téléthon Salle Polyvalente Le Grand Village Plage Le Grand-Village-Plage
Repas dansant du Téléthon
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2026-03-21 12:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
2026-03-21
Repas dansant au profit de l’AFM Téléthon.
Salle Polyvalente Le Grand Village Plage 1 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 76 24 05 forugvp@wanadoo.fr
English : Telethon Dinner Dance
Meal and dance in aid of AFM Téléthon.
