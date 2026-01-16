Repas dansant du Téléthon Salle Polyvalente Le Grand Village Plage Le Grand-Village-Plage

Repas dansant du Téléthon

Salle Polyvalente Le Grand Village Plage 1 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 12:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Repas dansant au profit de l’AFM Téléthon.

.

Salle Polyvalente Le Grand Village Plage 1 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 76 24 05 forugvp@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Telethon Dinner Dance

Meal and dance in aid of AFM Téléthon.

L’événement Repas dansant du Téléthon Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes