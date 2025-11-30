Repas dansant Ensemble & Solidaires Arvert

Repas dansant Ensemble & Solidaires Arvert dimanche 30 novembre 2025.

Repas dansant Ensemble & Solidaires

Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-11-30 12:00:00

Début : 2025-11-30 12:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Repas dansant annuel de Ensemble & Solidaires d’Arvert !

.

Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 49 78 99

English :

Ensemble & Solidaires annual dinner-dance in Arvert!

German :

Jährliches Tanzessen von Ensemble & Solidaires in Arvert!

Italiano :

Cena danzante annuale dell’Ensemble & Solidaires ad Arvert!

Espanol :

¡Cena baile anual Ensemble & Solidaires en Arvert!

