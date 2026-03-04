Repas dansant, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux
Repas dansant, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux mardi 24 mars 2026.
Repas dansant Mardi 24 mars, 12h00 Espace Georges Brun Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-24T12:00:00+01:00 – 2026-03-24T16:30:00+01:00
Fin : 2026-03-24T12:00:00+01:00 – 2026-03-24T16:30:00+01:00
Espace Georges Brun 10 rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 65 43 66 »}]
Un repas dansant placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur ! Danse Bal