Repas dansant estofinade Drulhe
Repas dansant estofinade Drulhe samedi 21 février 2026.
Repas dansant estofinade
Drulhe Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Repas dansant estofinade, animé par le duo Domingo (musette et variétés françaises), à l’espace des Templiers. Menu à 19 euros, réservations 06 48 81 99 54. Service à partir de 20 h. (Comité des fêtes)
.
Drulhe 12350 Aveyron Occitanie +33 6 48 81 99 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Estofinade dinner dance, hosted by the Domingo duo (musette and French variety), at the Espace des Templiers. Menu 19 euros, reservations 06 48 81 99 54. Service from 8 p.m. (Comité des fêtes)
L’événement Repas dansant estofinade Drulhe a été mis à jour le 2026-01-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)