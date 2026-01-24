Repas dansant estofinade

Drulhe Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Repas dansant estofinade, animé par le duo Domingo (musette et variétés françaises), à l’espace des Templiers. Menu à 19 euros, réservations 06 48 81 99 54. Service à partir de 20 h. (Comité des fêtes)

.

Drulhe 12350 Aveyron Occitanie +33 6 48 81 99 54

English :

Estofinade dinner dance, hosted by the Domingo duo (musette and French variety), at the Espace des Templiers. Menu 19 euros, reservations 06 48 81 99 54. Service from 8 p.m. (Comité des fêtes)

L’événement Repas dansant estofinade Drulhe a été mis à jour le 2026-01-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)