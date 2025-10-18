Repas dansant et Choucroute Magic Mirrors Istres

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 12h.

RDV au Magic Mirror’s à 12h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Repas dansant avec la traditionnelle choucroute

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 29 05 90

English :

Dinner dance with the traditional sauerkraut

German :

Tanzmahl mit traditionellem Sauerkraut

Italiano :

Cena e ballo con crauti tradizionali

Espanol :

Cena y baile con chucrut tradicional

