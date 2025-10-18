Repas dansant et Choucroute Magic Mirrors Istres
Repas dansant et Choucroute
Samedi 18 octobre 2025 à partir de 12h.
RDV au Magic Mirror’s à 12h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-18 12:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Repas dansant avec la traditionnelle choucroute
Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 29 05 90
English :
Dinner dance with the traditional sauerkraut
German :
Tanzmahl mit traditionellem Sauerkraut
Italiano :
Cena e ballo con crauti tradizionali
Espanol :
Cena y baile con chucrut tradicional
L’événement Repas dansant et Choucroute Istres a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme d’Istres