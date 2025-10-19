Repas dansant Salle des Fêtes Brie-sous-Mortagne
Repas dansant Salle des Fêtes Brie-sous-Mortagne dimanche 23 novembre 2025.
Repas dansant
Salle des Fêtes Place de la Mairie Brie-sous-Mortagne Charente-Maritime
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Apéritif-Potage-entrée-trou du milieu-viande et légumes-Fromages- dessert-vins et café compris.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 12:30:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Repas dansant animé par l’orchestre génération musette et ses 5 musiciens.
.
Salle des Fêtes Place de la Mairie Brie-sous-Mortagne 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 84 14
English :
Meal and dance with génération musette band and 5 musicians.
German :
Tanzmahl, das von dem Orchester Generation Musette und seinen 5 Musikern begleitet wird.
Italiano :
Cena e ballo con il gruppo Generation Musette e i suoi 5 musicisti.
Espanol :
Cena y baile con la banda Generation Musette y sus 5 músicos.
L’événement Repas dansant Brie-sous-Mortagne a été mis à jour le 2025-10-22 par Royan Atlantique