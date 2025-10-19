Repas dansant Salle des Fêtes Brie-sous-Mortagne

Repas dansant

Salle des Fêtes Place de la Mairie Brie-sous-Mortagne Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Apéritif-Potage-entrée-trou du milieu-viande et légumes-Fromages- dessert-vins et café compris.

Début : 2025-11-23 12:30:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Repas dansant animé par l’orchestre génération musette et ses 5 musiciens.

Salle des Fêtes Place de la Mairie Brie-sous-Mortagne 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 84 14

English :

Meal and dance with génération musette band and 5 musicians.

German :

Tanzmahl, das von dem Orchester Generation Musette und seinen 5 Musikern begleitet wird.

Italiano :

Cena e ballo con il gruppo Generation Musette e i suoi 5 musicisti.

Espanol :

Cena y baile con la banda Generation Musette y sus 5 músicos.

