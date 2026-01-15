Repas dansant et karaoké de l’amour Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois

Repas dansant et karaoké de l’amour

Repas dansant organisé par le Comité des Loisirs de Saint-Sulpice-le-Guérétois avec Dj Benji.

Au menu kir et planche, moules-frites, creusois/ crème anglaise et café. .

Salle André Bourliaud Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 14 86 96

