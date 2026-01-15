Repas dansant et karaoké de l’amour Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois
Repas dansant et karaoké de l’amour Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois vendredi 6 février 2026.
Repas dansant et karaoké de l’amour
Salle André Bourliaud Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-02-06
Repas dansant organisé par le Comité des Loisirs de Saint-Sulpice-le-Guérétois avec Dj Benji.
Au menu kir et planche, moules-frites, creusois/ crème anglaise et café. .
Salle André Bourliaud Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 14 86 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas dansant et karaoké de l’amour
L’événement Repas dansant et karaoké de l’amour Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Grand Guéret