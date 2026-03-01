Repas dansant et karaoké Méautis

Repas dansant et karaoké

Salle des fêtes Méautis Manche

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Repas tartiflette, animation par DJ Jo. .

Salle des fêtes Méautis 50500 Manche Normandie +33 6 67 61 21 74

