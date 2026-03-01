Repas dansant et karaoké Méautis
Repas dansant et karaoké Méautis samedi 21 mars 2026.
Repas dansant et karaoké
Salle des fêtes Méautis Manche
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Repas tartiflette, animation par DJ Jo. .
Salle des fêtes Méautis 50500 Manche Normandie +33 6 67 61 21 74
