Repas dansant salle La Pléiade Étaules
Repas dansant salle La Pléiade Étaules samedi 11 octobre 2025.
Repas dansant
salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime
Début : 2025-10-11 19:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Repas dansant du FOYER RURAL
salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 66 96 15 foyerruraletaules17@orange.fr
English :
FOYER RURAL dinner-dance
German :
Tanzmahl des FOYER RURAL
Italiano :
Cena danzante FOYER RURAL
Espanol :
FOYER RURAL cena-baile
L’événement Repas dansant Étaules a été mis à jour le 2025-09-03 par Mairie d’Etaules