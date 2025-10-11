Repas dansant salle La Pléiade Étaules

Repas dansant salle La Pléiade Étaules samedi 11 octobre 2025.

Repas dansant

salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Début : 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Repas dansant du FOYER RURAL

salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 66 96 15 foyerruraletaules17@orange.fr

English :

FOYER RURAL dinner-dance

German :

Tanzmahl des FOYER RURAL

Italiano :

Cena danzante FOYER RURAL

Espanol :

FOYER RURAL cena-baile

