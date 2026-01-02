Repas dansant Salle Michel Audiard Eu
Repas dansant Salle Michel Audiard Eu dimanche 8 février 2026.
Repas dansant
Salle Michel Audiard Ruelle Sémichon Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 11:30:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
25€
Animé par Alexandre et Laurent Michelotte
Repas Kir (offert) Couscous ou assiette anglaise Fromage, salade Religieuse. .
Salle Michel Audiard Ruelle Sémichon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 71 02 06 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas dansant
L’événement Repas dansant Eu a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers