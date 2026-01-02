Repas dansant Salle Michel Audiard Eu

Repas dansant

Salle Michel Audiard Ruelle Sémichon Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 11:30:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

25€

Animé par Alexandre et Laurent Michelotte

Repas Kir (offert) Couscous ou assiette anglaise Fromage, salade Religieuse. .

Salle Michel Audiard Ruelle Sémichon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 71 02 06 82

