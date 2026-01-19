Repas Dansant Salle des fêtes Ferrières-sur-Sichon

Repas Dansant

Salle des fêtes Place de l’église Ferrières-sur-Sichon Allier

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

A emporter

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21 23:59:00

Date(s) :

2026-02-21

Repas dansant Cuisses de grenouilles

A Ferrières Sur Sichon le 21 février 2026 à partir de 20 heures !

Sur place ou à emporter

.

Salle des fêtes Place de l’église Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 61 47 89 comitedesfetesferrieres03@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dinner dance Frogs’ legs

In Ferrières Sur Sichon on February 21, 2026 from 8pm!

To eat in or take away

L’événement Repas Dansant Ferrières-sur-Sichon a été mis à jour le 2026-01-19 par Vichy Destinations