Repas Dansant Salle des fêtes Ferrières-sur-Sichon

Repas Dansant
Salle des fêtes Place de l’église Ferrières-sur-Sichon Allier
Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR
A emporter
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21 23:59:00
2026-02-21
Repas dansant Cuisses de grenouilles
A Ferrières Sur Sichon le 21 février 2026 à partir de 20 heures !
Sur place ou à emporter
Salle des fêtes Place de l’église Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 61 47 89 comitedesfetesferrieres03@gmail.com
English :
Dinner dance Frogs’ legs
In Ferrières Sur Sichon on February 21, 2026 from 8pm!
To eat in or take away
