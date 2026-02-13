Repas dansant, Foyer Communal de Bagard, Bagard
Repas dansant, Foyer Communal de Bagard, Bagard samedi 14 février 2026.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-14T12:00:00+01:00 – 2026-02-14T16:00:00+01:00
Fin : 2026-02-14T12:00:00+01:00 – 2026-02-14T16:00:00+01:00
Réservation par téléphone
Foyer Communal de Bagard Ch. du Mas Martial, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 17 03 24 »}]
Pour fêter la Saint-Valentin. Le club Amitié et Loisirs invite le Grand Orchestre Nelly Passion. Danse Festivités