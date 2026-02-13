Repas dansant, Foyer Communal de Bagard, Bagard

Repas dansant Samedi 14 février, 12h00 Foyer Communal de Bagard Gard

Foyer Communal de Bagard Ch. du Mas Martial, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie 06 64 17 03 24

Pour fêter la Saint-Valentin. Le club Amitié et Loisirs invite le Grand Orchestre Nelly Passion. Danse Festivités