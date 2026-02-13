Repas dansant, Foyer Communal de Bagard, Bagard

Repas dansant Jeudi 2 avril, 12h00 Foyer Communal de Bagard Gard

Foyer Communal de Bagard Ch. du Mas Martial, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 17 03 24 »}]

Le club Amitié et Loisirs invite l’orchestre Olivier Saxo. concert bagard