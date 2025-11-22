REPAS DANSANT

29 Av. Pasteur, 34190 Ganges Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Orchestre Los Nimenos + Repas servi par La plaine = Tarif 40 € inscription < 17 novembre 2025 Apéro + Menu: Profiteroles au chèvre pané confit d'oignon et salade + Braisé de veau aux cèpes, gratin dauphinois et flan de légumes + Assiette 3 fomages + Moelleux à la chataigne, crème anglaise et chantilly + Vins et café compris Tables de 8 personnes . 29 Av. Pasteur, 34190 Ganges Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 6 95 48 85 16 pach34@free.fr English :

Los Nimenos orchestra + meal served by La plaine = Price 40 ? registration < November 17, 2025 German :

Orchester Los Nimenos + Essen serviert von La plaine = Tarif 40 ? Anmeldung < 17. November 2025 Italiano :

Orchestra Los Nimenos + pasto servito da La plaine = Prezzo 40 ? iscrizione < 17 novembre 2025 Espanol :

Orquesta Los Nimenos + Comida servida por La plaine = Precio 40€ inscripción < 17 noviembre 2025 L'événement REPAS DANSANT Ganges a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 ADT34