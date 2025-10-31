Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas dansant Genouillac samedi 21 février 2026.

Salle des fêtes Genouillac Creuse

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2026-02-21
Repas Dansant
Samedi 21 Février
20h00
Salle des Fêtes
18€
06.71.21.52.30

–> Club de gym Genouillacois   .

Salle des fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 21 52 30 

