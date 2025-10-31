Repas dansant Genouillac
Repas dansant Genouillac samedi 21 février 2026.
Repas dansant
Salle des fêtes Genouillac Creuse
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Repas Dansant
Samedi 21 Février
20h00
Salle des Fêtes
18€
06.71.21.52.30
–> Club de gym Genouillacois .
Salle des fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 21 52 30
English : Repas dansant
German : Repas dansant
Italiano :
Espanol : Repas dansant
L’événement Repas dansant Genouillac a été mis à jour le 2025-10-29 par Portes de la Creuse en Marche