Repas dansant Grandrupt jeudi 19 mars 2026.
2 Route de Chatas Grandrupt Vosges
Tarif : – – EUR
Début : Jeudi Jeudi 2026-03-19 19:00:00
fin : 2026-03-19 22:00:00
2026-03-19
Repas dansant chez Marie organisé par les Sans Soucis à la guinguette renseignements et inscription par téléphone.Tout public
2 Route de Chatas Grandrupt 88210 Vosges Grand Est +33 6 83 54 79 39
English :
Meal dance at Chez Marie organized by the Sans Soucis at the guinguette information and registration by phone.
