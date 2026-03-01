Repas dansant

2 Route de Chatas Grandrupt Vosges

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-19 19:00:00

fin : 2026-03-19 22:00:00

2026-03-19

Repas dansant chez Marie organisé par les Sans Soucis à la guinguette renseignements et inscription par téléphone.Tout public

2 Route de Chatas Grandrupt 88210 Vosges Grand Est +33 6 83 54 79 39

Meal dance at Chez Marie organized by the Sans Soucis at the guinguette information and registration by phone.

L’événement Repas dansant Grandrupt a été mis à jour le 2026-02-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES