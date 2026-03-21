Repas dansant Salle des Fêtes de Grillon Grillon
Repas dansant Salle des Fêtes de Grillon Grillon vendredi 3 avril 2026.
Repas dansant
Salle des Fêtes de Grillon Chemin de Chaudabri Grillon Vaucluse
Tarif : 25 – 25 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
L’association Arc-en-ciel organise une soirée dansante avec DJ Alan Flor en faveur des résidents de la maison de retraite de Grignan. Buvette sur place.
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Salle des Fêtes de Grillon Chemin de Chaudabri Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 63 10 72
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English :
The Arc-en-ciel association is organizing a dance party with DJ Alan Flor in aid of the residents of the Grignan retirement home. Refreshments on site.
L’événement Repas dansant Grillon a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes