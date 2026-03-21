Repas dansant Salle des Fêtes de Grillon Grillon

Repas dansant

Salle des Fêtes de Grillon Chemin de Chaudabri Grillon Vaucluse

Tarif : 25 – 25 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

L’association Arc-en-ciel organise une soirée dansante avec DJ Alan Flor en faveur des résidents de la maison de retraite de Grignan. Buvette sur place.

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Salle des Fêtes de Grillon Chemin de Chaudabri Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 63 10 72

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English :

The Arc-en-ciel association is organizing a dance party with DJ Alan Flor in aid of the residents of the Grignan retirement home. Refreshments on site.

L’événement Repas dansant Grillon a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes