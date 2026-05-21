Repas dansant Rue du stade Hadol

Hadol

Repas dansant

Rue du stade Parking Salle polyvalente de Hadol Hadol Vosges

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 23:50:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Comité des Fêtes de Hadol a le grand plaisir de vous convier à sa prochaine soirée festive ! Venez partager un moment chaleureux et convivial en famille ou entre amis, au cœur de notre commune.

Une ambiance garantie avec Val’Events Pour vous faire vibrer et danser, nous pourrons compter sur l’excellente animation musicale de Val’Events. Préparez-vous à chanter et à enflammer la piste de danse !

Modalités de réservation¿

La billetterie est officiellement ouverte !

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, les réservations pour le repas (15€) sont obligatoires.

Au menu (sous réserve de modifications)

Entrée Salade de crudités

Plat Viandes froides fumés (échine, lard, saucisse)

Fromage du Haut de Salmon

Dessert Salade de fruits frais

Vous pouvez réserver vos repas dès maintenant en vous rendant sur notre plateforme dédiée en cliquant sur le bouton ci dessous.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour célébrer cet événement tous ensemble. À très vite !Tout public

15 .

Rue du stade Parking Salle polyvalente de Hadol Hadol 88220 Vosges Grand Est +33 6 27 23 51 91 comdef@hadolenfete.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des Fêtes de Hadol is delighted to invite you to its next festive evening! Come and share a warm and friendly moment with family and friends, in the heart of our village.

Guaranteed atmosphere with Val?Events To get you dancing and grooving, we can count on the excellent musical entertainment provided by Val?Events. Get ready to sing along and set the dance floor alight!

How to book¿

Ticketing is officially open!

To welcome you in the best conditions, reservations for the meal (15?) are mandatory.

Menu (subject to change):

? Starter: raw vegetable salad

? Main course: Smoked cold meats (loin, bacon, sausage)

? Haut de Salmon cheese

? Dessert Fresh fruit salad

You can book your meals now by visiting our dedicated platform and clicking on the button below.

We look forward to seeing many of you to celebrate this event together. See you soon!

L’événement Repas dansant Hadol a été mis à jour le 2026-05-21 par OT EPINAL ET SA REGION