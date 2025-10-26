Repas dansant Halloween Lanquais

Repas dansant Halloween Lanquais dimanche 26 octobre 2025.

Repas dansant Halloween

Salle des fêtes Lanquais Dordogne

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Repas dansant d’Halloween animé par Thierry Combeau.

Menu par le traiteur Nicolas Robert Apéritif (kir), velouté potirons châtaignes , terrine de caille aux raisins, trou périgourdin, joue de porc confite sauce provençale, pommes sarladaises, salade, fromage, framboisier, café, vin rouge et rosé. .

Salle des fêtes Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 79 67 54

