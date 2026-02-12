Repas dansant Hayange
Repas dansant Hayange mercredi 4 mars 2026.
Repas dansant
Place de la résistance et de la déportation Hayange Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-03-04 11:00:00
fin : 2026-03-04 18:00:00
Date(s) :
2026-03-04
Le CCAS de la ville de Hayange a le plaisir de vous proposer son traditionnel repas dansant spécial choucroute !
Au menu
Apéritif
Choucroute
Fromages
Dessert glacé
Avec la présence de l’Orchestre Eric SchmittTout public
Place de la résistance et de la déportation Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 82 49 49
English :
Hayange’s CCAS is pleased to invite you to its traditional sauerkraut dinner and dance!
On the menu
Aperitif
Sauerkraut
Cheese
Iced dessert
With the presence of the Eric Schmitt Orchestra
L’événement Repas dansant Hayange a été mis à jour le 2026-02-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME