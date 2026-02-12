Repas dansant Hayange

Repas dansant

Place de la résistance et de la déportation Hayange Moselle

Le CCAS de la ville de Hayange a le plaisir de vous proposer son traditionnel repas dansant spécial choucroute !

Au menu

Apéritif

Choucroute

Fromages

Dessert glacé

Avec la présence de l’Orchestre Eric SchmittTout public

Place de la résistance et de la déportation Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 82 49 49

English :

Hayange’s CCAS is pleased to invite you to its traditional sauerkraut dinner and dance!

On the menu

Aperitif

Sauerkraut

Cheese

Iced dessert

With the presence of the Eric Schmitt Orchestra

