Repas dansant italien Sainte-Livrade-sur-Lot samedi 14 février 2026.
Salle polyvalente Charles de Cacqueray Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 33 EUR
Début : 2026-02-14
2026-02-14
Venez fêter la Saint-Valentin avec la Béfana.
Animé par Antony Francisco, avec les belles sorcières.
Réservation obligatoire.
Salle polyvalente Charles de Cacqueray Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 42 69
English : Repas dansant italien
Come celebrate Valentine’s Day with the Befana.
Hosted by Antony Francisco, with the beautiful witches.
Reservations required.
L’événement Repas dansant italien Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Villeneuve Vallée du Lot