Repas dansant italien

Salle polyvalente Charles de Cacqueray Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez fêter la Saint-Valentin avec la Béfana.

Animé par Antony Francisco, avec les belles sorcières.

Réservation obligatoire.

Venez fêter la Saint-Valentin avec la Béfana.

Animé par Antony Francisco, avec les belles sorcières.

Réservation obligatoire. .

Salle polyvalente Charles de Cacqueray Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 96 42 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas dansant italien

Come celebrate Valentine’s Day with the Befana.

Hosted by Antony Francisco, with the beautiful witches.

Reservations required.

L’événement Repas dansant italien Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Villeneuve Vallée du Lot