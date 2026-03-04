Repas dansant, Jeanménil, Jeanménil

Repas dansant Samedi 7 mars, 20h00 Jeanménil Vosges

25€ le repas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T20:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-07T20:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:59:00+01:00

Le bal des JA Rambervillers aura lieu le samedi 7 mars à la salle des fêtes de Jeanmenil !

Réservation au 0766039733.

Jeanménil Jeanménil Jeanménil 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0766039733 »}]

Repas dansant le 7 mars animé par le DJ K-Events ! bal repas

JA Rambervillers