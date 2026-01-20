Repas dansant | Jimborat Salle René Coicaud Bergerac

Repas dansant | Jimborat

Salle René Coicaud Route de la Brunetière Bergerac Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Participez au traditionnel repas dansant Jimborat organisé par les Abeilles Bergeracoises, groupe folklorique de Bergerac.

Les inscriptions sont ouvertes ! .

Salle René Coicaud Route de la Brunetière Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 78 46 10 abeilles-bergeracoises@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas dansant | Jimborat

L’événement Repas dansant | Jimborat Bergerac a été mis à jour le 2026-01-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides