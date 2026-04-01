Repas dansant Salle des fêtes La Chapelaude
Repas dansant Salle des fêtes La Chapelaude samedi 18 avril 2026.
La Chapelaude
Repas dansant
Salle des fêtes Place du 8 mai 1945 La Chapelaude Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Prêts à passer une soirée festive et gourmande ?
Le club de pétanque La Boule Chapelaudate vous invite à son
✨ REPAS DANSANT ✨
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Salle des fêtes Place du 8 mai 1945 La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 21 00 58
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English :
Ready for a festive, gourmet evening?
The Boule Chapelaudate petanque club invites you to its
? DINNER DANCE?
L’événement Repas dansant La Chapelaude a été mis à jour le 2026-04-08 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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