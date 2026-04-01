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Repas dansant Salle des fêtes La Chapelaude

Repas dansant Salle des fêtes La Chapelaude samedi 18 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Place du 8 mai 1945

Ville : 03380 La Chapelaude

Département : Allier

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 15 15 15

La Chapelaude

Repas dansant

Salle des fêtes Place du 8 mai 1945 La Chapelaude Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Prêts à passer une soirée festive et gourmande ?

Le club de pétanque La Boule Chapelaudate vous invite à son
✨ REPAS DANSANT ✨
  .

Salle des fêtes Place du 8 mai 1945 La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 21 00 58 

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English :

Ready for a festive, gourmet evening?

The Boule Chapelaudate petanque club invites you to its
? DINNER DANCE?

L’événement Repas dansant La Chapelaude a été mis à jour le 2026-04-08 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

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