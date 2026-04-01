Repas dansant Salle des fêtes La Chapelaude

La Chapelaude

Repas dansant

Salle des fêtes Place du 8 mai 1945 La Chapelaude Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Prêts à passer une soirée festive et gourmande ?



Le club de pétanque La Boule Chapelaudate vous invite à son

✨ REPAS DANSANT ✨

.

Salle des fêtes Place du 8 mai 1945 La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 21 00 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ready for a festive, gourmet evening?



The Boule Chapelaudate petanque club invites you to its

? DINNER DANCE?

L’événement Repas dansant La Chapelaude a été mis à jour le 2026-04-08 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ