Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2025-10-25 19:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Envie de danser et de partager un bon repas entre amis ?
Rendez-vous au repas dansant organisé par l’association SORTIR ENSEMBLE 03 à La Chapelaude !
1 place du 11 novembre 1918 La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 89 11 58
English :
Feel like dancing and sharing a good meal with friends?
Join us for the dinner-dance organized by the SORTIR ENSEMBLE 03 association at La Chapelaude!
German :
Lust auf Tanzen und ein gutes Essen mit Freunden?
Dann besuchen Sie das vom Verein SORTIR ENSEMBLE 03 organisierte Tanzessen in La Chapelaude!
Italiano :
Avete voglia di ballare e condividere un buon pasto con gli amici?
Partecipate alla cena danzante organizzata dall’associazione SORTIR ENSEMBLE 03 a La Chapelaude!
Espanol :
¿Te apetece bailar y compartir una buena cena con amigos?
Ven a la cena-baile organizada por la asociación SORTIR ENSEMBLE 03 en La Chapelaude
L’événement [Repas dansant La Chapelaude] La Chapelaude a été mis à jour le 2025-08-27 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ