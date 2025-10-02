REPAS DANSANT LA CROISIÈRE S’AMUSE Saint-Brevin-les-Pins
Salle de l'étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-10-02 12:00:00
fin : 2025-10-02 17:00:00
2025-10-02
Dans le cadre d’octobre bleu, la résidence mer et pins vous convie pour un repas et un après-midi dansant ! Venez partager ce repas ehpadant !
Inscriptions avant le 29 septembre !
06 13 89 91 41
s.foret@meretpins.fr .
Salle de l’étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 89 91 41 s.foret@meretpins.fr
