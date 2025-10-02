REPAS DANSANT LA CROISIÈRE S’AMUSE Saint-Brevin-les-Pins

Salle de l’étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-02 12:00:00

fin : 2025-10-02 17:00:00

2025-10-02

Dans le cadre d’octobre bleu, la résidence mer et pins vous convie pour un repas et un après-midi dansant ! Venez partager ce repas ehpadant !

Inscriptions avant le 29 septembre !

06 13 89 91 41

s.foret@meretpins.fr .

Salle de l’étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 89 91 41 s.foret@meretpins.fr

