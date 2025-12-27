Repas dansant Salle des Fêtes La Forge

Repas dansant

Salle des Fêtes Chemin du Baou La Forge Vosges

Tarif : – – EUR

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:00:00

2026-02-07

L’amicale des parents d’élèves organise une soirée dansante avec repas. Au menu kir terrine crudités viande fumée gratin chique salade fromage dessert café. Sur réservation uniquementTout public

Salle des Fêtes Chemin du Baou La Forge 88530 Vosges Grand Est +33 6 70 17 21 06

English :

The parents’ association is organizing a dance and dinner. Menu: kir terrine crudités smoked meat au gratin chique salad cheese dessert coffee. By reservation only

L’événement Repas dansant La Forge a été mis à jour le 2025-12-27 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES