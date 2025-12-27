Repas dansant Salle des Fêtes La Forge
Repas dansant Salle des Fêtes La Forge samedi 7 février 2026.
Repas dansant
Salle des Fêtes Chemin du Baou La Forge Vosges
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:00:00
L’amicale des parents d’élèves organise une soirée dansante avec repas. Au menu kir terrine crudités viande fumée gratin chique salade fromage dessert café. Sur réservation uniquementTout public
Salle des Fêtes Chemin du Baou La Forge 88530 Vosges Grand Est +33 6 70 17 21 06
The parents’ association is organizing a dance and dinner. Menu: kir terrine crudités smoked meat au gratin chique salad cheese dessert coffee. By reservation only
L’événement Repas dansant La Forge a été mis à jour le 2025-12-27 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES