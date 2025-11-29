Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas dansant La Potée Trégrom

Repas dansant La Potée Trégrom samedi 29 novembre 2025.

Repas dansant La Potée

Salle des fêtes Trégrom Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 19:30:00
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

L’association pour la sauvegarde du patrimoine de Trégrom son repas dansant La Potée à la salle des fêtes de Trégrom.

Sur réservation avant le 27/11/2025.   .

Salle des fêtes Trégrom 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 49 07 54 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Repas dansant La Potée Trégrom a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose