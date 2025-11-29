Repas dansant La Potée Trégrom

Repas dansant La Potée

Salle des fêtes Trégrom Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-29 19:30:00

fin : 2025-11-29

L’association pour la sauvegarde du patrimoine de Trégrom son repas dansant La Potée à la salle des fêtes de Trégrom.

Sur réservation avant le 27/11/2025. .

Salle des fêtes Trégrom 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 49 07 54

