La Roche-Chalais

Repas dansant

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Samedi 20 juin Repas dansant “Josy Danse” salle de spectacle, animé par Philippe Rodrigues, repas sur réservation à 23€ (demi-tarif pour les enfants de 10 à 15 ans). Menu: Sangria, assiette de bienvenue, Paëlla, salade, dessert, café et vin compris.

Réservations au 06 80 53 90 42

Samedi 20 juin Repas dansant “Josy Danse” salle de spectacle, animé par Philippe Rodrigues, repas sur réservation à 23€ (demi-tarif pour les enfants de 10 à 15 ans). Menu: Sangria, assiette de bienvenue, Paëlla, salade, dessert, café et vin compris.

Réservations au 06 80 53 90 42 ou 06 78 29 44 23 au plus tard le 14 juin. .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 29 44 23

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English : Repas dansant

Saturday, June 20: Josy Danse? dinner-dance in the auditorium, hosted by Philippe Rodrigues. Reservations required for 23 euros (half-price for children aged 10 to 15). Menu: Sangria, welcome plate, Paëlla, salad, dessert, coffee and wine included.

Reservations on 06 80 53 90 42

L’événement Repas dansant La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-05-09 par Val de Dronne