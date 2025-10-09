Repas dansant La Semaine Bleue Salle jean Cocteau Bourg-de-Péage

Repas dansant La Semaine Bleue Salle jean Cocteau Bourg-de-Péage jeudi 9 octobre 2025.

Repas dansant La Semaine Bleue

Salle jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 12:00:00

fin : 2025-10-09 17:00:00

Date(s) :

2025-10-09

Dans le cadre de la Semaine Bleue, venez profiter d’un repas dansant animé par le Duo Pacific ! Venez nombreux !

Salle jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 32 92 contact@mairiebdp.fr

English :

As part of Semaine Bleue, come and enjoy a dinner dance with Duo Pacific! Come one, come all!

German :

Genießen Sie im Rahmen der Blauen Woche ein Tanzessen, das vom Duo Pacific musikalisch umrahmt wird! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue, venite a gustare un pasto e a ballare con il Duo Pacific! Venite tutti!

Espanol :

Como parte de la Semaine Bleue, ¡ven a disfrutar de una comida y un baile organizado por Duo Pacific! Vengan todos

L’événement Repas dansant La Semaine Bleue Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-09-18 par Valence Romans Tourisme