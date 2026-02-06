Repas dansant Labastide-Castel-Amouroux

Repas dansant

Salle d’animation Colette TÉCHENÉ Labastide-Castel-Amouroux Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Avec l’orchestre Jean-Michel BALAYER

Menu apéritif, potage, poule au pot & ses légumes, salade & fromage, dessert, vin & café compris .

Salle d’animation Colette TÉCHENÉ Labastide-Castel-Amouroux 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 27 41 24

English : Repas dansant

