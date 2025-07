Repas Dansant LANNEMEZAN Lannemezan

Repas Dansant

LANNEMEZAN 465 Boulevard du Futur Lannemezan Hautes-Pyrénées

Repas dansant en extérieur sous les étoiles !

Menu à venir. 20€ par personne.

Réservation obligatoire au 06 78 39 56 37.

Buvette sur place.

LANNEMEZAN 465 Boulevard du Futur Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 78 39 56 37 contact@ncopark.com

English :

Outdoor dinner dance under the stars!

Menu to be announced. 20? per person.

Reservations essential on 06 78 39 56 37.

Refreshment bar on site.

German :

Tanzendes Essen im Freien unter den Sternen!

Menü wird noch bekannt gegeben. 20? pro Person.

Reservierung erforderlich unter 06 78 39 56 37.

Getränke vor Ort.

Italiano :

Cena danzante all’aperto sotto le stelle!

Menu da annunciare. 20? a persona.

Prenotazione obbligatoria al numero 06 78 39 56 37.

Bar per il ristoro in loco.

Espanol :

Comida bailable al aire libre bajo las estrellas

Menú por anunciar. 20? por persona.

Imprescindible reservar en el 06 78 39 56 37.

Bar in situ.

