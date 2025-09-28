Repas dansant Centre d’animation de Lanton Lanton

Repas dansant Centre d’animation de Lanton Lanton dimanche 28 septembre 2025.

Repas dansant

Centre d’animation de Lanton 4 Route de Blagon Lanton Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Repas dansant avec l’orchestre CEZANEL.

Traiteur chez YANN

Infos et réservations auprès de Mme LECLOITRE au 06 89 02 88 08. .

Centre d’animation de Lanton 4 Route de Blagon Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 02 88 08

English : Repas dansant

German : Repas dansant

Italiano :

Espanol : Repas dansant

L’événement Repas dansant Lanton a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Coeur Bassin