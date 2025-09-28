Repas dansant Centre d’animation de Lanton Lanton
Centre d’animation de Lanton 4 Route de Blagon Lanton Gironde
Repas dansant avec l’orchestre CEZANEL.
Traiteur chez YANN
Infos et réservations auprès de Mme LECLOITRE au 06 89 02 88 08. .
Centre d’animation de Lanton 4 Route de Blagon Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 02 88 08
