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Repas dansant Lanton

dimanche 27 septembre 2026 · Lanton

Repas dansant Lanton

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
Centre d' animation
Ville
33138 Lanton
Département
Gironde
Tarif

Lanton

Repas dansant

Centre d’ animation Lanton Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:30:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Repas dansant au centre d’ animation de Lanton avec l’orchestre Cezanela

Réservations au :06 89 02 88 08   .

Centre d’ animation Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 02 88 08 

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English : Repas dansant

L’événement Repas dansant Lanton a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

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