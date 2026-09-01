Informations pratiques

Lanton

Repas dansant

Centre d’ animation Lanton Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 12:30:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Repas dansant au centre d’ animation de Lanton avec l’orchestre Cezanela

Réservations au :06 89 02 88 08 .

Centre d’ animation Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 02 88 08

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English : Repas dansant

L’événement Repas dansant Lanton a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon