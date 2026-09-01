AGENDA · Lanton
Repas dansant Lanton
dimanche 27 septembre 2026 · Lanton
Informations pratiques
Lanton
Repas dansant
Centre d’ animation Lanton Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:30:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Repas dansant au centre d’ animation de Lanton avec l’orchestre Cezanela
Réservations au :06 89 02 88 08 .
Centre d’ animation Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 02 88 08
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English : Repas dansant
L’événement Repas dansant Lanton a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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