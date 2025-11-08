Repas dansant Lapalisse

Repas dansant Lapalisse samedi 8 novembre 2025.

Repas dansant

Salle de la Grenette Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Organisé par le Comité des fêtes.

.

Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 07 21 61

English : Dinner dance

Organized by Comité des fêtes.

German :

Organisiert vom Festkomitee.

Italiano :

Organizzato dal Comité des fêtes.

Espanol :

Organizado por el Comité des fêtes.

L’événement Repas dansant Lapalisse a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme du pays de Lapalisse