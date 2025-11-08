Repas dansant Lapalisse
Repas dansant Lapalisse samedi 8 novembre 2025.
Repas dansant
Salle de la Grenette Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Organisé par le Comité des fêtes.
Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 07 21 61
English : Dinner dance
Organized by Comité des fêtes.
German :
Organisiert vom Festkomitee.
Italiano :
Organizzato dal Comité des fêtes.
Espanol :
Organizado por el Comité des fêtes.
L’événement Repas dansant Lapalisse a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme du pays de Lapalisse