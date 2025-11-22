Repas dansant Le Bouchet-Saint-Nicolas
Repas dansant Le Bouchet-Saint-Nicolas samedi 22 novembre 2025.
Repas dansant
Salle des fêtes Le Bouchet-Saint-Nicolas Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-11-22 19:00:00
Venez profiter d’un moment festif autour d’un bon repas !
Au menu
Charcuterie
Confit de veau aux mousserons/gratin de pomme de terre
Fromage
Tarte aux framboises
Café
Uniquement sur réservation avant le 15 novembre Sur place ou à emporter
Salle des fêtes Le Bouchet-Saint-Nicolas 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 98 58 00 comitedesfetes.bouchet@yahoo.fr
English :
Come and enjoy a festive meal!
On the menu:
Charcuterie
Veal confit with mousserons and potato gratin
Cheese
Raspberry tart
Coffee
Reservations required before November 15 On site or to take away
German :
Genießen Sie einen festlichen Moment bei einem guten Essen!
Auf dem Menü:
Wurstwaren
Kalbsconfit mit Mousserons/Kartoffelgratin
Käse
Himbeertorte
Kaffee
Nur mit Reservierung vor dem 15. November Vor Ort oder zum Mitnehmen
Italiano :
Venite a gustare un pasto festivo!
Nel menu:
Salumi
Vitello confit con mousserons e patate gratinate
Formaggio
Crostata di lamponi
Caffè
Su prenotazione entro il 15 novembre Da mangiare o da portare via
Espanol :
¡Venga y disfrute de una comida festiva!
En el menú:
Embutidos
Ternera confitada con mousserons y gratinado de patatas
Queso
Tarta de frambuesa
Café
Sólo con reserva antes del 15 de noviembre Para comer o llevar
