Repas dansant Le Bouchet-Saint-Nicolas

Repas dansant

Salle des fêtes Le Bouchet-Saint-Nicolas Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Venez profiter d’un moment festif autour d’un bon repas !



Au menu

Charcuterie

Confit de veau aux mousserons/gratin de pomme de terre

Fromage

Tarte aux framboises

Café



Uniquement sur réservation avant le 15 novembre Sur place ou à emporter

.

Salle des fêtes Le Bouchet-Saint-Nicolas 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 98 58 00 comitedesfetes.bouchet@yahoo.fr

English :

Come and enjoy a festive meal!



On the menu:

Charcuterie

Veal confit with mousserons and potato gratin

Cheese

Raspberry tart

Coffee



Reservations required before November 15 On site or to take away

German :

Genießen Sie einen festlichen Moment bei einem guten Essen!



Auf dem Menü:

Wurstwaren

Kalbsconfit mit Mousserons/Kartoffelgratin

Käse

Himbeertorte

Kaffee



Nur mit Reservierung vor dem 15. November Vor Ort oder zum Mitnehmen

Italiano :

Venite a gustare un pasto festivo!



Nel menu:

Salumi

Vitello confit con mousserons e patate gratinate

Formaggio

Crostata di lamponi

Caffè



Su prenotazione entro il 15 novembre Da mangiare o da portare via

Espanol :

¡Venga y disfrute de una comida festiva!



En el menú:

Embutidos

Ternera confitada con mousserons y gratinado de patatas

Queso

Tarta de frambuesa

Café



Sólo con reserva antes del 15 de noviembre Para comer o llevar

